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麗翠苑樓王售306萬

2019-03-22 列印
　　以市價四二折出售的長沙灣麗翠苑「綠置居」項目，房委會昨日公佈價單，中籤者下周四（28日）分批揀樓。「樓王」是第一座高層一個實用面約四百五十呎兩房單位，售三百零六萬元，呎價達六千八百元。單位面向東，可望長沙灣遊樂場，綠表人士最多可承造百分九十五按揭，即首期約十五萬三千元已可上車。

　　低於一百萬元單位有七個，售價由九十三萬至九十九萬，呎價五千至五千四百元。最便宜單位是第三座一樓十六室一個開放式單位，面積只有一百八十四平方呎，售九十三萬二千。綠表申請者首期只需付四萬七千元。

　　有「中籤」長者表示，現時私樓價錢太高，根本無法負擔，首選是麗翠苑的大單位。也有市民表示鍾情四百多呎的大單位，然後交回公屋單位。



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