﻿網上平台助解心中鬱結﻿ ﻿義工：一夜傾盡光怪陸離﻿

新一期《東周刊》報道，香港大學早前的研究顯示，近七成大學生有輕至重度的抑鬱症狀，中學生比例也有近五成半。平日有鬱不能抒，甚至導致自殺個案頻生。人稱「Open噏」的平台，每日二十四小時皆有社工及義工上線，化身網絡聆聽者，化解鬱結之餘，亦聽聽他們的心底夢。



晚上八時半，香港仔田灣的一間辦公室內，兩名社工和兩名義工坐在電腦面前，聽十幾個網民訴心聲。「遇着有三個個案同時上線，如果佢哋都好活躍好多嘢講，我哋就會好鬼忙。」二十一歲正就讀心理學的義工余匡文說。



跟余匡文一樣擔任義工的，還有正在港大工作的施采殷，自去年十月起，他們便會閒時來「上班」，跟有心事的青少年聊天。



他們跟這班有心事網民溝通所用的平台，是前年獲賽馬會慈善信託基金捐助，夥拍港大防止自殺研究中心，以及香港明愛、香港小童群益會及香港青年協會開展的青少年情緒健康網上支援平台，人稱「Open噏」。平台每日二十四小時皆有社工及義工上線，高峰期每日有近二百人上來尋求協助，來者出乎意料地多。



體諒事主 避免批判對錯



鬱悶有誰知的感受，余匡文也是個過來人：「初中時屋企有大變動，好唔開心，情緒好唔穩定，好想搵到個人聽我講，最後全靠有駐校社工同我傾偈，拍拍我膊頭。呢個角色好重要。」之不過，時代變人亦在變，當下人人以通訊軟件溝通，於是才有這個平台的出現。



每次做義工三小時，余匡文和施采殷見識今時今日香港青年面對的不同壓力。「學業、家庭、感情問題，乜都有。」施采殷說。短短的文字對話，讓年輕人撥開雲霧，「有個大學實習生，畀同事欺凌，日日都唔開心，成個月瞓唔着，同佢傾到我收工，佢同我講開心咗好多，我覺得好鼓舞。」她續說。



除了學生，上來的網民甚麼背景都有，有時亦有在職人士，甚至是主婦。對還在讀書、人生經驗不足的余匡文來說，要跟任何人都啱傾，當中也有竅門。「做義工都要先上培訓堂，社工教遇到有人話自己唔開心，唔應該叫佢唔好唔開心，而係要鼓勵佢講多啲自己嘅感受。」



