﻿澳門賭牌2022年大洗牌﻿ ﻿批牌考慮國安員工保障﻿

澳門現時六大博企中，澳博及美高梅的賭牌原本率先在明年到期，令新賭牌的競投更加複雜。澳門特區政府上周五宣佈，批准該兩間博企延長經營權至二二年中，即與其餘四間博企的經營權同步屆滿。最新一期《東周刊》報道，由於今次是政府表明要將博彩牌照重新「洗牌」後，首次正式就有關議題召開發佈會，經濟財政司司長多次重申，澳門要邁向世界旅遊休閒中心、賭牌批給包括國家安全考慮，以至員工保障措施設立等，都被視為競投新賭牌的重要條件。



《東周刊》報道，澳博與美高梅的賭牌原於明年三月底屆滿。兩間博企過去已多次表示，希望將經營權延長兩年，與澳門其餘四間博企的經營權同步於二二年屆滿，但當局一直未有回應。直至上周五新聞局突然發稿，宣佈政府決定延長澳博及美高梅的經營權至二二年六月二十六日；同日中午經濟財政司司長梁維特及博監局局長陳達夫召開發佈會，梁維特說經過綜合分析及考慮，接納兩間博企的延長經營權申請，認為此舉符合澳門整體長遠利益，為博企員工提供更好的退休及離職保障。



澳博美高梅牌照短暫續期



兩間博企獲得延長經營權，需要完成一系列條款，當中包括各自支付澳門幣二億元溢價金，數目為現時每年博企固定支付溢價金的六倍，而該筆款項不會免除原來需支付的溢價金、賭稅和其他撥款等。此外，兩間博企須要在三個月內，為員工加入非強制性中央公積金制度（俗稱「央積金」），並設立勞動債權擔保，確保博企員工一旦離職，基本薪酬和賠償獲得保障，當中澳博擔保金不少於三十五億元，美高梅不少於八億二千萬元。



由於手握賭牌如同擁有生金蛋的鵝，媒體趁機向梁維特追問賭牌重新「洗牌」的詳情，例如競投的時間、賭牌數量會否增減，以及是否維持正副牌等，惟梁維特皆拒絕正面回答。他重申賭牌重新競投的決定，與經濟安全、金融安全、國家安全以至就業等關係密切，會一直聆聽社會各方面意見。表面看，特區政府未有就新賭牌的競投透露詳情，但不同範疇的博彩業界人士認為，只要深入解讀，競投條件其實變相曝光，更可預視新賭牌爭奪戰的最新局勢。



澳門娛樂彩業中介人協會理事林繼光，關注到梁維特提到發牌考慮因素包括「保持就業市場穩定」、「為員工提供更好退休及離職保障」等，他稱，今次延長兩間博企經營權，顯示政府在未來新賭牌競投，對如何提升員工薪酬、福利，以至退休後保障相當重視。林認為現時澳門六大博企，除非在未來幾年有嚴重缺失，否則均能夠安然過渡，取得新賭牌的機會甚高。



梁維特多次強調賭牌決定涉及國家安全，有不願公開身份的親中人士另有解讀，「內地很擔心美資博企在澳門進一步坐大，會有更多美國情報人員在澳門進行滲透，並掌握內地政商界的財富情報，因此現時的美資博企就算能夠繼續獲發賭牌，其合約條款亦可能有特別安排。」



