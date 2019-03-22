「甘草」﻿演員陳勉良﻿ 原為書畫界大師

習畫半世紀，藝員陳勉良在書畫界無人不識，放下畫筆，換上閃縮猥瑣神情，他又演活了道友、看更及市井小人物百態。演「爛鬼」角色他也甘之如飴，來自他以戲養畫的心態，源於背負「辛苦命」的感悟。他相信世上總要有人當小角，既是苔點，且為甘草，又如何？



九八年播映的《鹿鼎記》，陳勉良演歸辛樹之子歸鍾，雖為武功高手，卻是只得四歲智商。



陳勉良今年近七旬，逾二十年再講出當年對白：「你要我咁，我唔制！」說罷，他又收起孩童的扭捏，重新展露文人氣場，謙稱甚少主動要求特別發揮。



他演活講鄉下話的廟祝、平凡保安員、老伯或近期播效《福爾摩師奶》中的豬肉佬。即使角色不顯眼，陳勉良也盡力做到入形入格，早年他演道友太「入屋」，不時被查身份證，他也不止一次有「真道友」向他兜售毒品：「當時我住喺荃灣沙嘴道，屋企對面啱啱係美沙酮診所，一出街就有人問。」



大眾眼中的「小人物」，陳勉良的國畫「副業」更出色，他十七歲起習畫，師承嶺南畫派大師趙少昂、何百里及「牡丹王」張韶石等名師，更早於十九歲嶄露頭角，作品獲展於第一屆當代香港藝術展。一九八二年他首次辦個展，作品曾於美國、加拿大、澳洲、新加坡等地展出，不少藝人亦向他習畫。



從演三十多年，不時有監製找代筆，如電視劇集《金裝四大才子》、《倩女喜相逢》和《鄭板橋》，以至區丁平執導電影《說謊的女人》的道具畫皆出自他手。陳勉良回首習畫緣由：「麗的呼聲介紹藝術活動，當時根本唔識乜嘢國粹，耳濡目染先對國畫產生興趣。」



麵包店太子爺 深夜習畫



兒時陳勉良是麵包店太子爺，相對整餅，十二三歲的小伙子喜歡國畫，「未拜師前買畫集臨摹，睇《芥子園畫譜》、畫家蔡公衡的展覽。」他臨摹出一幅佳品，技術好得被小學師長誤以為找人代筆，成功靠捱更抵夜在報紙練習。



因為練畫，他有機會展示演戲天份：「一晚畫畫時聽到圍牆外有聲，抬頭見兩個賊仔，我即摷起兩把十幾吋長西餅刀，扮身邊有人，詐諦話『等佢哋落到嚟先』，將佢哋嚇走晒。」



「人長期太累很難畫畫，有時出外景可遇靚景，最近在大帽山拍劇遇到雨後很漂亮的雲霧，以往到內地拍攝亦可看到湖光山色，趁機把風景寫下來。」陳勉良最喜歡畫山水，以往遇到的風景，部份於最近舉辦的回顧展「墨靈青丘」展出。



猶記得首次個展前，陳勉良自覺作品尚有不足，卻說不出所以然，他向老師請教，被指點畫作需點苔，即下筆輕巧地展示山石、苔蘚或峰巒上的遠樹。他茅塞頓開，學懂怎適時帶出視覺觀感，如今其作品煙雨雲霞的靈氣，常讓人移不開目光：「綠葉演員就像苔點般發揮作用，加重觀賞者的視線，帶往遠處。」



