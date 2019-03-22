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警破非法賭檔拘40人

2019-03-22 列印
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　　警方根據線報，過去兩日進行代號「風圈」的反賭博行動，警員喬裝顧客在觀塘區目標賭檔蒐證及調查後，得悉區內有不法份子利用釣魚機作賭博工具，並在遊戲機中心向客人提供以積分換取現金服務，部署後在本周二及周三，一連兩天突擊搜查觀塘區六處遊戲機中心、住宅及街頭賭檔，拘捕四十名男女，並檢獲逾四萬元賭款及大批賭具。被捕二十九男十一女，年齡介乎十七至八十八歲，部份人疑有黑幫背景，警方相信，被搗破賭檔經營約兩至三個月，由黑幫操控，相信行動有效打擊黑幫及收入來源。

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