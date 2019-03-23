﻿中環海濱平台變打卡熱點 巨型COMPANION攤唞至月尾

今個周末又有好去處，歷來最大的KAWS COMPANION，終於現身維港，它身形比早年到訪的「黃色小鴨」更巨，身長三十七米，約十二層樓高，昨日起在中環海濱長廊、添馬公園對開海面展出，展期至三月三十一日，已經有不少市民率先朝聖，抽空到中環海濱影相打卡。



繼韓國首爾和台北站後，《KAWS︰HOLIDAY》世界巡迴展覽的第三站在香港舉行，到訪的COMPANION身長三十七米，約十二層樓高，重四十三噸，比六年前來港、十六米高的黃色鴨仔更大。KAWS COMPANION的特色是雙眼打了交叉，戴白色手套和全身灰白色。



KAWS COMPANION現身中環海濱長廊、添馬公園對出海面，昨午舉行盛大揭幕禮，出席嘉賓包括香港旅遊發展局主席林建岳、設計公仔的美國藝術家KAWS和項目策展人林樹鑫。公仔充氣後，前日在青衣下水，再經過一晚由幾隻拖船慢慢拖到中環維港，到達後更有消防輪噴水表演助興，場面壯觀，吸引大批市民瘋狂打卡拍照。



特意前來拍照的市民說：「好大隻呀，浮下浮下好似呼吸緊咁，如果可以企喺度仲好，影相好睇啲，起碼可以影到佢嘅標誌特徵XX眼。」



公仔橫躺海面原來別具意思，設計師KAWS解釋：「香港是繁忙都市，大家生活節奏急速，希望大家見到公仔橫躺海面望住個天，可以投入放鬆無憂的氛圍。」



今次展出是香港藝術月其中一項重頭戲，藝術家籌備了八個月，主辦及策展單位AllRightsReserved創作總監、策展人林樹鑫表示：「維港海浪都幾大，唔同喺內湖，所以海事工程有難度，又要確保公仔唔會入水，今次展覽地點係真正嘅公共地方，令呢件公共藝術裝置更加有意義。」



二○一三年，九龍倉海港城策劃「橡皮鴨游世界：香港站」，製作首個海上公共藝術展覽，獲得破紀錄的八百萬人次參觀記錄。