九人陪審團就本案裁決意見不一，除「美國隊長」容偉業面對的一項在花園街的暴動罪外，陪審團未能就其餘控罪達成一致裁決。梁天琦、李諾文與林傲軒的暴動罪，比數均為七對二無罪。容偉業獲判無罪的兩項暴動罪及一項煽惑非法集結罪，比數則為七對二或八對一不等。
容偉業非法集結罪未達裁決
正在服刑的梁天琦經歷兩次共一百六十一天的審訊，昨獲判無罪後，向在場各人點頭微笑，但他仍須就兩罪服刑。代表律師表示，梁天琦心情輕鬆，若他在獄中行為良好，可獲扣三分一刑期，預料最快可於二○二二年一月下旬刑滿出獄。梁天琦早前已透過律師提出定罪與判刑上訴，上訴庭尚未排期審理。獲判無罪的李諾文和林傲軒聞訊後眼眶泛紅，以手掩面。容偉業知悉有三項控罪成立，一臉木然。
本案陪審團退庭五日四夜，經過逾四十三小時才得出裁決，是繼前政務司司長許仕仁與新地高層貪污案後，陪審團退庭商議時間最長的案件。法官黃崇厚下令豁免本案陪審員未來六年再出任陪審員。
陪審團在退庭期間提出多條問題，全部針對容偉業所面對的控罪。至昨午陪審團表示經深入討論後，認為無合理機會就容偉業面對的非法集結控罪達成有效裁決，比數為五對四，但已就其餘控罪達至裁決。黃官宣佈解除陪審團審理該控罪的職務。控方在裁決後表示會先行索取律政司指示，下次聆訊時才建議法庭應否就該控罪安排重審。