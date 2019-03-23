容偉業兩罪成 另兩被告無罪釋放 旺角暴動罪梁天琦脫罪

本土民主前線前發言人梁天琦被控在三年前旺角亞皆老街騷亂中參與暴動等罪，被裁定暴動罪和襲警罪成立，判囚六年。至於他與另外兩人另一項砵蘭街暴動罪，九人陪審團經過四天商議後，昨裁定梁天琦脫罪，「美國隊長」容偉業兩項暴動罪及一項襲警罪成立，但一項非法集結罪無達成裁決，另外兩人李諾文與林傲軒則無罪釋放。



九人陪審團就本案裁決意見不一，除「美國隊長」容偉業面對的一項在花園街的暴動罪外，陪審團未能就其餘控罪達成一致裁決。梁天琦、李諾文與林傲軒的暴動罪，比數均為七對二無罪。容偉業獲判無罪的兩項暴動罪及一項煽惑非法集結罪，比數則為七對二或八對一不等。



容偉業非法集結罪未達裁決



正在服刑的梁天琦經歷兩次共一百六十一天的審訊，昨獲判無罪後，向在場各人點頭微笑，但他仍須就兩罪服刑。代表律師表示，梁天琦心情輕鬆，若他在獄中行為良好，可獲扣三分一刑期，預料最快可於二○二二年一月下旬刑滿出獄。梁天琦早前已透過律師提出定罪與判刑上訴，上訴庭尚未排期審理。獲判無罪的李諾文和林傲軒聞訊後眼眶泛紅，以手掩面。容偉業知悉有三項控罪成立，一臉木然。



本案陪審團退庭五日四夜，經過逾四十三小時才得出裁決，是繼前政務司司長許仕仁與新地高層貪污案後，陪審團退庭商議時間最長的案件。法官黃崇厚下令豁免本案陪審員未來六年再出任陪審員。



陪審團在退庭期間提出多條問題，全部針對容偉業所面對的控罪。至昨午陪審團表示經深入討論後，認為無合理機會就容偉業面對的非法集結控罪達成有效裁決，比數為五對四，但已就其餘控罪達至裁決。黃官宣佈解除陪審團審理該控罪的職務。控方在裁決後表示會先行索取律政司指示，下次聆訊時才建議法庭應否就該控罪安排重審。



