「暴動」與「非法集結」 學者：分別在暴力程度

本案唯一一項陪審團無法達成合法裁決的控罪，是針對第四被告容偉業在砵蘭街的「非法集結」。「暴動」跟「非法集結」的分別僅在於其暴力程度，香港法律學者張達明形容，干犯「暴動」的人導致他人受傷或威脅財物安全，而干犯「非法集結」的人則會導致他人害怕。



資深大律師湯家驊指，陪審團曾就非法集結的控罪提出疑問，其中一項指被告意圖導致、或相當可能導致任何人「合理地害怕集結的人會破壞社會安寧」。陪審團問「意圖導致」是指被告意圖使其行為令他人害怕、抑或被告的行為本身會導致他人害怕？湯家驊指陪審團可能對兩者分別未有充足的掌握了解。



本案陪審團共提出三條問題，均與「非法集結」罪有關，當中兩條查詢「鼓勵」一詞的定義，亦曾就「鼓勵行為」的對象人數、指向性和方法尋求法官意見。







