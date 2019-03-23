美國務院報告：維持對港特殊待遇

美國國務院發表《香港政策法》報告，指中國表示要建立明確界線禁宣傳港獨等行動，與香港高度自治不一致，加快干預香港事務，加速負面形勢，不過報告認為香港自治程度雖減少，但仍足夠，建議繼續維持在雙邊協議項目上，對香港的特殊待遇。



北京外交部發言人耿爽指，報告無視事實，對香港事務說三道四，中方表達強烈不滿及堅決反對。



特區政府回應，外國政府不應以任何形式干預特區內部事務，重申回歸以來，香港一直嚴格按照《基本法》規定實行「港人治港」、「高度自治」，充份體現「一國兩制」得到全面和成功落實。



對於報告內容，立法會議員林健鋒表示香港是自由開放的經濟體，中央一直堅持一國兩制，高度自治的方針，特區政府亦充份保障言論自由。



他又指，美國維持《香港政策法》以及香港的獨立關稅區地位，證明香港對美國的經濟價值，是雙贏的做法。



