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前廉署處長朱敏健 下月出任平機會主席

2019-03-23 列印
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　　政府昨日宣佈委任現年六十五歲的廉政公署前執行處處長朱敏健（見圖）為平等機會委員會主席，四月十一日起生效，為期三年。

　　朱敏健對獲委任表示深感榮幸，會以欣悅心情接受任命，又指完全認同平機會「構建多元共融社會」，「促進大眾平等機會」的目標，有着共同價值觀，即處事不偏不倚、公平公正及客觀透明。

　　平機會發聲明指朱敏健服務廉政公署多年，領導不同部門，具深厚調查、執行、管理和公共行政經驗，尤其對處理市民的投訴和保障人權，有豐富工作經驗。政府亦對現任主席陳章明過去三年在平機會的工作表示感謝。



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