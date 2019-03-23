﻿麻疹再添三宗﻿﻿全在機場工作﻿

繼月初國泰航空一名男空中服務員確診感染麻疹後，衞生防護中心昨晚宣佈再接獲三宗由香港國際機場呈報的麻疹感染個案，兩男一女患者均在機場工作，其潛伏期與國泰空少有不同程度的重疊，防護中心形容「都係一種爆發」。衞生防護中心昨晚宣布接獲三宗由香港國際機場呈報的麻疹感染個案，包括兩名分別二十二及四十歲男子，及一名四十六歲女患者，三人均在機場工作，一人是地勤職員，另兩人負責搬運行李。三人於本月九至十五日病發求診，現留院，情況穩定。



三名患者中，一人為香港出生，另兩人非本港出生。其中一男患者稱有接種疫苗記錄。三人於潛伏期均沒外遊記錄，防護中心已聯絡機管局，昨晚即為與三名患者有緊密接觸的同事進行檢測，如有需要即安排疫苗接種。衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示，月初國泰一名二十三歲男空少感染麻疹，其潛伏期與今次三名新增患者有不同程度的重疊，不排除當中有不排除當中有關連，形容「都係一種爆發」。



