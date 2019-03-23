﻿韋家幫竊賊﻿﻿﻿被狗吠墮坡傷

荔枝角鍾山臺曉峰居一期一單位發生爆竊案，警方拘捕一名涉案內地韋家幫成員。前晚八時許，兩名賊人撬窗潛入一低層單位爆竊。消息稱，賊人潛入單位時，被鄰居飼養的一隻唐狗發現狂吠，五十八歲姓黃男狗主查看時，發現兩可疑人在山坡形跡可疑報警。其後，警方再接獲五十六歲姓田男戶主報警稱，單位被賊人爆竊。



警方接報趕至在附近一帶山坡搜捕賊人，兩賊逃走期間，其中一人失足墮下約十米深山坑，手腳受傷被困；其同黨見狀竟將他棄下挾贓逃去。警員其後召來消防員，將受傷被困疑犯救起及送院。警員調查後以涉嫌爆竊將受傷姓韋內地男疑犯拘捕，他身上無證明文件，相信是早前偷渡來港犯案的廣西韋家幫成員。姓田戶主經點算後，證實損失現金財物總值約四十萬元，警方現仍追緝被捕者的一名同黨。



