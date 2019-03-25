﻿缺錢興訟 另結新歡 趙世光三奶放棄爭產

本報兩年前獨家報道，已故華光航業集團董事趙世光一六年中逝世不足四個月，即爆爭產案。其包養二十五年的「紅顏知己」劉園園，同年年底以名下公司日盈投資名義入稟高院，要求在趙遺產中「分一杯羹」。事隔兩年，本報得悉，該「三奶」圖爭產案悄悄落幕，原來趙的「正室」何琍琍立場強硬，堅決沒商量，劉自感沒能力動用千萬元興訟，於是打退堂鼓。據悉，劉已另結有財勢的新歡，生活亦無憂。記者︰徐曉伊



本報得悉，身為趙世光遺產執行人的「正室」何琍琍和長女趙式明，在趙的「三奶」劉園園入稟法院之後，同意向對方公開遺囑，以證明她手中聲稱透過名下日盈投資有限公司持有達一千萬美元的三家公司股份，過去多年來根本沒有運作，現在只剩下空殼。而劉園園亦非趙世光遺囑其他公司或物業的受益人，即趙世光沒遺下任何資產給她。



「正室」何琍琍公開遺囑



消息指，劉園園曾一度質疑為何涉案的三家公司股權全被「蒸發」，礙於若要展開漫長的爭產官司，必然花上千萬計訟費，她沒有財力興訟，只好與何琍琍達成和解協議，撤銷爭產訴訟。



趙世光○五年九月十二日立下遺囑，○六年九月二十日及○九年七月七日先後立下「附屬遺囑文件」，將名下總值一千萬元的三家公司（Alliance Carriers Inc., Perm Finance Company Ltd， 及華光工程有限公司）贈予劉園園，以保障她下半生生活。



僅得三空殼公司



劉入稟狀指，趙生前餽贈的三家公司遭人蓄意攤薄公司值，以剝奪其利益，趙一○年第二次中風後，成為「無能力人士」，其家人及公司委員會成員決定終止每月支付其生活費。劉要求法庭盡快成立遺產管理人，以調查停止繼續供養其原因。



另外，趙世光去世後，盛傳為其「二奶」的程秀麗，早前病逝，她與趙世光誕下一子一女趙式康和趙式珠，原來在趙遺囑內並非受益人，他倆不獲趙遺產分配。據知，趙遺產沒有留下任何流動現金，只是市值約九十億元的華光航業集團股份以及其他公司、物業等。



現年二十九及二十六歲的趙世光私生子女趙式康及趙世珠，雖不獲生父遺產分配。據悉，趙世光長女趙式明本着同父異母關係，亦對兩人照顧有加。