港鐵一周兩事故 ﻿﻿﻿東涌線及機鐵停駛﻿

港鐵一周內發生兩宗事故！一列東涌線列車前晚深夜駛至大蠔灣，疑撞到鬆脫的架空電纜組件，車上集電弓受損，車長駛抵欣澳站後報警，由消防員救出乘客。約兩小時後另一列機場快線列車駛至同一位置，其集電弓亦受損而停下，事故中八公里長架空電纜損毀，機場快線及東涌線三站停駛共逾五小時，不少乘客和旅客昨早怨聲載道。



港鐵車務營運總管鄭群興表示，前晚約十時許東涌線一列由東涌站開往香港站的列車，駛至大蠔灣時疑有駕空電纜組件脫落，損毀車頂一集電弓致跳掣，車長繼續駛到欣澳站，發現集電弓損毀。



其後機場快線一列開往香港站的列車，在昨凌晨零時二十八分，駛經該處時亦跳掣，事後發現有集電弓受損。



在東涌線列車駛抵欣澳站後，消防員趕至疏散車內受困乘客。事後有女職員手持大叠鈔票，協助受影響乘客截乘的士及付車資由欣澳往中環。另一列前往香港站的機場快線損毀列車，乘客事後轉乘另一列車繼續行程。



遊客險趕不上飛機



港鐵至昨清晨五時仍未復修電纜，機場快線全線及東涌線東涌至青衣共三個站暫停服務。港鐵表示，港鐵共增派一百名職員及安排七十班免費接駁巴士接載乘客。昨早上十時修復完成，列車才回復正常。



車務工程總管李家潤指出，要復修約八公里路段架空電纜組件，有一定困難。昨晚收車後會全面檢查，並將受損組件送往化驗室研究，以找出事故原因。



昨晨機場快線仍未通車，一名有子女參加遊學團的家長，帶女兒搭巴士，甚為狼狽，險未能趕上飛機。而東涌線仍未全線通車，有東涌市民未有港鐵搭，被逼搭巴士，巴士站大排長龍，人龍一度有近百人候車。



一周內港鐵兩次事故，不少市民均對港鐵服務表示失望及離譜，亦有市民稱港鐵年年加價，服務每況愈下。



