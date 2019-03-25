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田北辰倡車頂加鏡頭 監察供電狀況

2019-03-25 列印
　　港鐵欣澳站架空電纜故障，機場快線及東涌線部份路段服務一度暫停五小時，立法會議員田北辰建議在車頂加裝高解像攝錄機，實時監測供電系統情況。香港鐵路工會聯合會主席林偉強強調，維修人員已盡最大努力搶修。

　　立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰表示，今次事故是供電系統出問題，與之前的信號系統無關，建議在車頂加裝高解像攝錄機，並採用人工智能等技術，實時監測供電系統情況。鐵路工程師學會香港分會副會長張年生指，架空電纜有機會遭列車集電弓拉斷，事件並不罕見，過去亦曾發生。

　　港鐵工會聯合會主席林偉強指，戶外架空供電系統會受天氣及外來因素影響，今次有休班同事奉召到場，亦有當值同事加班，才能迅速完成維修。

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