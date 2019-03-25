田北辰倡車頂加鏡頭 監察供電狀況

今屆香港打吡大賽已經曲終人散，羅富全成功憑藉「添滿意」攻下錦標，成為了近十一年來首位贏得此賽冠軍的土生土長練馬師。 今年僅是羅富全正式成為練馬師的第二季，去年他以六十五場頭馬榮登練馬師龍虎榜的亞軍，打破蔡約翰於二○○二年首季從練贏得最多頭馬的紀錄。今季他的成績更進一步，先在十二月憑「紅衣醒神」及「歡樂之光」摘下香港短途錦標及香港盃，首度揚威香港國際賽事。一月時又憑「精明才子」勝出三級賽一月盃，之後更順利以「添滿意」及「妙算達人」這兩匹四歲精英成功包辦四歲馬系列的三關賽事。在短時間內，羅富全已勝出超過一百場頭馬，誠是馬房團隊上下一心所取得的豐厚成果。 之前有幸出席其馬房的祝捷...

2019-03-25