﻿港再添一宗麻疹個案﻿﻿ 患者潛伏期曾赴日本﻿

港澳麻疹疫情擴散！香港至今有五名機場或航空公司職員感染麻疹，昨日衞生防護中心公佈再有一宗確診個案，患者為二十七歲男子，報稱曾接種疫苗，潛伏期曾前往日本。澳門前日亦新增兩宗個案，一名患者為鏡湖醫院女護士，該院累計五名醫務人員及兩名求診者確診。衛生局局長李展潤指鏡湖醫院屬集體感染，但澳門仍未進入爆發階段。



香港衛生署衞生防護中心昨公佈再有一宗麻疹確診個案，患者為二十七歲男子，本月十九日出現發燒、出疹等病徵，報稱曾接種疫苗，潛伏期曾前往日本。



前天公佈的另一宗確診個案，患者為四十一歲國泰航空英籍機師，月中發病，報稱曾接種麻疹疫苗，潛伏期內沒接觸麻疹病人、包括早前確診的二十三歲國泰空少，但潛伏期及傳染期曾到日本、泰國、印尼及菲律賓等國家。中心指個案潛伏及傳染期均與另三名機場員工重疊，不排除是同一組爆發個案。



中心進行接觸者追蹤工作，初步顯示暫未出現與麻疹相符病徵的人士，亦未發現有高危接觸者。中心又公佈受感染機師由三月八日至十六日、即傳染期間的航班資料（見附表）。



香港今年累計有二十宗麻疹確診，五名患者於香港國際機場工作，防護中心已於機場設站為員工接種疫苗，並新增二號客運大樓多用途活動室進行接種。至昨午共一百六十三人接種疫苗。機管局已啟動應變措施，即時進行消毒。



澳門新增兩個案



澳門前日亦新增兩宗麻疹個案，今年累計至十六宗。其中患者是卅歲菲籍男子，本月曾回菲探親及接觸麻疹患者。另一新患者為鏡湖醫院卅歲的女護士，曾護理一宗麻疹病例。該名護士於內地出生，報稱曾接種疫苗。鏡湖醫院近日累計五名醫務人員及兩名求診者確診。



