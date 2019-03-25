  • 2019年3月25日 星期一
  • 23º
  • 78%
熱門： 爭產趙世光麻疹許智峯倫敦金

日報新聞 > 港聞

67至85年出生市民 感染麻疹機會大

2019-03-25 列印
　　麻疹傳染性極高，潛伏期達七至二十一日。病徵有發燒、紅疹、咳嗽、流鼻水等。出現病徵後應避免社區接觸，尤是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。

  港府為一歲兒童接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗，小學一年級接種第二劑混合疫苗。

  衛生防護中心指，港府於六七年開始提供麻疹疫苗注射，但當年只接種一劑，至九六年起才推行兩劑疫苗，並為八五年後學童「補針」，故六七至八五年出生的市民較大機會沒麻疹免疫力。中心建議諮詢醫生意見是否需「補針」。疫苗需兩周才出現抗體。

  本港首三個月已累計錄得二十宗，暫確定五宗來自菲律賓。不少外傭來自疫苗接種率較低的地區。僱主可安排外傭接受抽血驗抗體，如沒抗體就要補打疫苗針。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd