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幼園校長失蹤四天未尋回

2019-03-25 列印
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　　葵涌葵盛東邨一所幼稚園女校長余倩瑛（四十五歲），本月二十一日如常離家上班，但同事發現余校長未有返校聯絡其家人，亦無法與她聯絡上，擔心其安危報警。至今余校長失蹤逾四天，杳無音訊，家人十分擔心。

　　由於有市民稱，見疑似余校長女子曾搭一輛八十八X路線巴士往沙田方向。家人懷疑她可能自行往寶福山拜祭亡父，昨午遂與失蹤人口組探員齊到寶福山附近尋找，惜無發現。余倩瑛，一點六三米高，五十公斤重，瘦身材，尖面形，戴眼鏡，蓄長直黑頭髮，最後見她身穿淺藍色外套、黑色長褲及黑色鞋，揹有紫色手袋。市民若有其任何消息或曾見過她，可致電三六六一　○三二一通知警方。

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