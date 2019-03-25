  • 2019年3月25日 星期一
  • 23º
  • 78%
熱門： 爭產趙世光麻疹許智峯倫敦金

日報新聞 > 港聞

陳茂波擬增撥1.5億助社企

2019-03-25 列印
　　財政司司長陳茂波發表網誌指出，政府盼通過「夥伴倡自強」計劃支持社會企業，新一份《財政預算案》就計劃擬增撥一點五億元，為弱勢社群提供更多就業機會。

　　陳茂波的網誌指香港過往十多年，社企由約一百七十間增加至目前有逾六百五十間，至今「夥伴倡自強」計劃共資助了約二百二十間社企，當中八成的社企在資助期滿後仍繼續營運，聘用的員工共逾五千人，八成來自弱勢社群。當局希望透過計劃支持社企，令弱勢社群發揮所長。陳茂波也表示希望弱勢群體人士可發揮所長，回饋社會。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd