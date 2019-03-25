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食衞局月底公佈自願醫保產品

2019-03-25 列印
■陳肇始在網誌中指出，本月底會公佈自願醫保計劃的產品名單。
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　　自願醫保計劃快將推出，食物及衞生局局長陳肇始在網誌中指，獲自願醫保計劃辦事處批准的申請已於本月初開始陸續接獲通知。

  食衞局將於本月底舉行自願醫保計劃啟動儀式，屆時一併公佈自願醫保計劃的產品提供者名單，首批認可產品下月一日起供市民選購。

　　食衞局局長陳肇始指，自願醫保的認可產品，保險公司須保證續保至受保人一百歲，並不得按個別受保人健康狀況的轉變，調整保費；不設「終身保障限額」及承保範圍擴大至涵蓋投保時未知的已有疾病和日間手術（包括內窺鏡檢查）等。

　　納稅人四月一日起可為自己及指定親屬繳付保單保費，並可作稅務扣除。每名受保人的最高保費扣除額為八千元。

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