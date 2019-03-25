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﻿憑《星島》報頭換入場券 見證學界辯論王者誕生

2019-03-25 列印
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         辯論比賽有助活學通識、訓練邏輯思維及強化語文能力，對參賽辯員及觀眾皆有裨益。由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，第三十四屆「星島全港校際辯論比賽」總決賽，將於2019年5月17日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，入場券現已公開接受換領，歡迎大家親臨觀賽，見證學界王者誕生。

        進入中英文組決賽嘅最後四強，係由全港208隊參賽隊伍經過百幾場激辯脫穎而出，絕對係強者對決！大會更邀請到政務司司長張建宗先生擔任主禮嘉賓，以及多位政教法律界猛人擔任評判，陣容鼎盛。

        想親睹這場學界王者之戰，由即日起至5月16日，掃描QR Code及列印印花，連同一個有效的《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店即可換領。詳情請瀏覽https://goo.gl/DNrKfd。入場券數量有限，請即行動！
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