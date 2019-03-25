蟻俠黃蜂女獨家落戶﻿港迪園﻿﻿﻿

香港迪士尼樂園最新Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，是全球獨家以蟻俠與黃蜂女為主題，將於本月三十一日開幕。華特迪士尼幻想工程 (亞洲) 總經理及區域執行主管Howard Brown表示，遊戲設施充滿本地色彩，以香港作為整個遊戲故事的重心，藝人宣萱擔演首位香港Marvel角色─史達科技展神盾局科技館的總工程師林樂詩（Leslie）。



Howard Brown表示，設立獨家遊玩設施，有賴迪士尼以至全球各地的「創意團隊」，在不同領域和專業中發揮所長。當中少不了本地隊伍的參與，如燈光設計由華特迪士尼幻想工程高級節目燈光設計師周芍妍（Stellar）領導，花了兩年完成。周透露，「科技館」外牆的熒幕會隨時變色，配合故事變化，營造緊張和刺激氣氛。



另外，香港迪士尼亦着重人才培訓，去年迪士尼幻想工程部與CreateHK合作，推出為期三個月的幻想工程實習計劃，讓本港年輕創意人才在迪士尼幻想工程部工作，吸取經驗。吳佩儒（Carol）畢業於理工大學平面設計學系，去年參加幻想工程實習計劃，同年共有三位實習生，她隨後加入迪士尼幻想工程部工作，現任助理平面設計師。



Carol分享計劃面試技巧：「迪士尼是一個着重故事表達的地方，考生須擅於表達自己的長處，分享自己的故事和作品，而不是單單問你問題。」



繼去年實習計劃後，新一年實習計劃將由今年七月至九月舉行，將從九間本地大專院校中挑選五位實習生，應屆畢業生主修科目涉及設計或多媒體等，可連同個人作品和個人履歷，於四月八日之前透過自己所屬院校遞交申請。每間院校將提名四位考生，於四月下旬出席面試，合適者考於五月獲通知參與實習。



