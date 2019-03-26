﻿疫苗存貨不足須補購 何栢良警告將爆 麻疹第二波

麻疹病毒持續擴散，今年以來確診病例增至二十宗，當中包括國泰航空外籍機師，發病後仍駕駛飛機。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港發生小規模麻疹爆發，但本港現時預防麻疹疫苗有限，他預測未來三星期會出現第二波麻疹傳染。



本港今年麻疹個案累積有二十宗，當中至少五人在機場或航空公司工作。港大感染及傳染病中心總監何栢良直指，對有機場員工和機師發病時仍上班感離奇。他指本港已發生小規模麻疹爆發，並預計個案陸續有來，甚至未來三星期會出現第二輪傳播。



機場注射站疫苗用光



衞生防護中心總監黃加慶表示，在機場發現麻疹感染個案後，過去周六及周日已安排累計四百名機場員工接種疫苗。據了解，衞生防護中心過去兩日在機場禁區設講座及注射站，為一百六十人注射。昨日在禁區外增設另一注射站，但有機場員工等了三小時，才獲告知疫苖用完。



另外，香港外傭關注組召集人徐曉彤稱，收到百多名僱主求助，指私家診所麻疹疫苗斷貨或「坐地起價」，由三百八十元增至六百、八百元不等。復活節臨近，她稱僱主擔心外傭回鄉患上麻疹回港。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒呼籲僱主觀察新來港外傭的健康情況，才讓對方接觸孕婦及一歲以下幼童，又提醒僱主，即使外傭表示曾接種疫苗，但如無法提供針紙，即安排他們接受抗體測試或「補針」。



若市民有需要接種麻疹疫苗，要到私家醫生自費注射，私家醫院浸會、嘉諾撒、仁安、養和、明德和聖保祿醫院已稱沒有麻疹疫苗供應，昨晚播道醫院向查詢人士稱仍有疫苗。供港麻疹疫苗的藥廠葛蘭素史克則指，已聯繫總部增撥疫苗，預計下一批疫苗四月中到港。