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﻿安排患病機師執勤 國泰疑違規

2019-03-26 列印
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良質疑國泰航空，為何安排麻疹病發的機師在七班航機上執勤，認為違反國際規例，也讓病毒擴散。國泰昨天沒有正面回應，只稱鼓勵同事如不適應就醫，及不用上班。

　　另外，民用航空事業職工總會副主席李永富指，有機場員工向他表示，要輪候三小時才能在機場臨時中心接受評估及接種疫苗，而中心開放時間並無顧及輪班員工，他要求機管局先為員工作初步評估，再安排高危員工先打針。
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