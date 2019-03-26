﻿消防遺屬斥攀山警 無視危險害死人

消防總隊目邱少明（明總，圖）前年三月在馬鞍山吊手岩搜救兩名遠足者，疑受惡劣天氣影響，失足墮崖死亡。死因庭昨天就個案展開研訊，死因裁判官質疑，任職警員的事主當日為了前往風景位，無視山上「切勿前進」的警示牌；警員承認穿越該牌，辯稱只想找路下山。邱少明遺屬怒斥他：「你害死好多人！」



現役警員溫祖榮前年三月二十一日偕女友打算登上馬鞍山，計劃再落山往馬鞍山郊野公園。當日天氣晴朗，兩人帶備乾糧、食水和保暖毯出發，下午三時遇上分岔路，卻選錯路線走下山坡，接近七時天色入黑，兩人在懸崖下一處石澗卡住上下不得，又無法折返，遂報警求助。近晚上十一時，消防員接報趕至，部署救援。



事主認穿越「切勿前進」警示牌



直到翌日凌晨一時，天色轉壞，氣溫驟降，四處起霧，下起毛毛雨，能見度不及三米。溫在庭上供稱，有一把聲音在上方大喊因為未有充足裝備，未能開始救援，「要等增援先可以進行拯救」。他和女友一直等到早上五時半，豈料女友突然發燒，又出現幻覺，聲稱見到「清晰山路」和「警車、消防車」。直至早上九時，二人透過手機知悉一名消防員在吊手岩墮崖重傷。至當天中午，終於有消防員現身，護送二人上坡到平地。三時左右，一架飛行服務隊直升機飛過，但不是營救二人，他們一直等待至下午四時，才乘坐另一架直升機離開馬鞍山。溫在死因裁判官高偉雄盤問下稱，出發前僅透過網上資料計劃行程，稱「行錯路」後五至十分鐘，察覺情況有異，四周無人行過的跡象，但因分岔路「泥土鬆散」和每段石級相差達一米，無法折返，二人決定朝馬鞍山郊野公園進發。高偉雄又質疑，溫是為了「去個風景位」，無視「切勿前進」警示牌。警員承認穿越該警示牌，辯稱只想找路下山。



溫接受家屬盤問時承認，高估了自己能力，並主動向死者家屬致歉。家屬激動地表示：「傷心了兩年……至今仍歷歷在目。」斥他「害死好多人」。溫離開法院時，遭死者的岳母辱罵。駐守田心消防局的五十歲總隊目邱少明，前年三月二十二日殉職，遺下妻子和一名兒子。