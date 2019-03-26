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交通費補貼查詢網　登記八達通可查開支

2019-03-26 列印
　　運輸署昨日公佈，公共交通費用補貼計劃的補貼查詢網站（subsidy-enquiry.ptfss.hk），下月一日起新增功能。市民可在網站開設帳戶並登記八達通，查閱補貼計劃下的公共交通開支詳情。市民提供電郵地址及設定密碼，經系統驗證便可完成開啟帳戶程序，然後登入帳戶及輸入其八達通號碼，並於七日內前往任何一個八達通服務站，拍八達通完成登記程序。每張八達通在同一時間只能用作登記一個帳戶。

　　市民也可用八達通手機應用程式開設的受密碼保護帳戶或補貼計劃熱線，查閱詳細的公共交通開支記錄。

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