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深圳海關破獲首宗走私芬太尼案

2019-03-26 列印
　　深圳海關本月初破獲首宗走私受管制的鴉片類藥物芬太尼案，深圳海關昨公佈，本月初一名男子經皇崗口岸入境時，關員發覺他形迹可疑截查後，在其背包內搜出三支共六毫升疑芬太尼類注射劑，該液體可作為鎮痛藥物，也可當作毒品，遂將其拘捕。

　　該男子被捕時辯稱，不知道是甚麼藥物，只是幫友人帶入境供對方在內地開設的美容院使用。廣東國檢司法鑒定所對該藥物進行檢驗後，本月十四日證實，三支注射劑均含有芬太尼成份，涉案男子已轉交緝私部門跟進。發言人表示，自從芬太尼類物質被國家列為新精神活性物質管制品種，深圳海關首次查獲有關案件。

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