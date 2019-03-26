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阿媽摑仔 網民斥虐兒促報警

2019-03-26 列印
　　不少父母對子女嚴謹，但過份嚴謹又是否對子女好？有網民在facebook專頁「生仔要考牌系列」發文，指在麵包店遇見一名母親因兒子不慎麵包弄跌地上，即掌摑兒子兩巴掌。該網民稱在麵包店買麵包時，目擊一名小男孩主動要求幫助母親拿托盤，母親將托盤交給兒子，其間小男孩失手，不慎將兩個麵包弄跌在地上，其母隨即掌摑兒子兩巴。

　　小男孩不禁大哭並衝出麵包店，據稱店舖外面的馬路有許多車輛駛過，但該名母親竟然沒有理會兒子，只是繼續挑選麵包，反觀店內其他人及老闆娘都關心小男孩的安全。事件引起不少網民熱議，有人批評該名母親的行為已經構成虐兒，建議報警處理。



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