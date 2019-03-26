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﻿美股中段跌62點

2019-03-26 列印
　　美國股市本周首個交易日早段波動，杜指中段報二五四四○點，跌六十二點；納指則報七六一五點，跌二十七點。滙控美國預託證券價格見六十三點四八港元，跌零點二二港元；騰訊則見三百五十四點九一港元，升一點一一港元。紐約期金報每盎司一千三百二十二點二美元，升九點九美元；紐約期油則報每桶五十八點九七美元，跌零點○七美元。
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