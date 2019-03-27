﻿公訴罪門檻 提高至三年或以上 釋《逃犯條例》疑慮 九經濟罪行剔除

在本地和外國商界群起反對下，政府昨天提出修訂《逃犯條例》的新方案，剔除九項涵蓋經濟、環保等罪行類別，而引渡逃犯的門檻亦提高，以商界釋除擔憂。政治學者認為是向商界跪低，因為政府考量過商界和泛民一同反對下，修改《逃犯條例》未必能通過立法會，故選擇從善如流。



特首林鄭月娥聯同保安局局長李家超出席記者會，公佈《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》的修訂新方案，從原訂的四十六項罪行中，剔除九項包括破產、公司法、證券期貨、知識產權版權、環境污染、貨物資金進出口、非法使用電腦、財政課稅及關稅，及虛假商品說明。



政府又將移交逃犯門檻，由可判監一年的公訴罪提高至三年或以上才處理；移交必須符合雙重犯罪原則，不會移交政治罪行疑犯，不能一罪兩審，而請求移交一方不能判處疑犯死刑。疑犯又可申請人身保護令，並可就決定提出司法覆核。



現行移交協定不受修例影響



林鄭強調，是次修例的原意，是希望能處理早前香港男子涉嫌在台灣殺女友後回港的案件，以及填補現時法例的缺陷，避免香港成為罪犯的藏身之所。



李家超解釋，現時本港已簽署的二十份長期移交協定，並非全部都包括四十六項罪行，所以剔除部份罪行並不是先例，相信在單一個案移交運作一段時間後，公眾對運作的疑慮會消除，而現行的長期移交協定，亦不會受修例影響。



處理港人在台殺女友案



李家超強調，由於港人涉嫌在台灣殺人的案件有處理迫切性，遂將於四月三日把草案提交立法會審議，當局會與台方商討合作，在草案獲通過後，可立即進行移交。



中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，政府剔除九項罪行類別是向商界跪低，因為商界和泛民均對修訂公開表達強烈反對，政府考量形勢，評估在立法會不獲通過的機會很大，遂選擇從善如流。



一名香港男子去年二月涉嫌在台灣殺害港人女友後返港，保安局特此擬修訂《逃犯條例》，容許香港與其他沒有刑事司法互助協議的地區，以一次性個案形式移交逃犯。



台灣的陸委會前日表示，對修例高度關注，強調若影響台灣人在香港的人身安全和自由，不排除會發出旅遊警示。政府昨日回應，修例旨在保障公共安全和彰顯法治，不希望就外部機構的意見作出評論。