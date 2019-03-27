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﻿藏家告公司主席侵吞乾隆白玉璽

2019-03-27 列印
■女收藏家昨天入稟高院，要求下令該公司主席交回白玉璽，或賠償擅賣玉璽的損失。
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　　一名女收藏家購得清朝乾隆皇帝御製白玉壐，交給好友存於一上市公司的夾萬內，但該公司主席被指威迫下屬交出夾萬密碼和鎖匙，將價值約五千五百萬元的白玉璽據為己有。女收藏家昨天入稟高院，要求下令該公司主席交回白玉璽，或賠償擅賣玉璽的損失。

價值半億元

　　原告為Li Yue，被告分別為中國幸福投資（控股）有限公司及董事局主席潘曉冬。入稟狀指出，原告二○一六年買得「乾隆御製白玉交龍鈕『自強不息』寶璽」，存放夾萬內，同年十二月委託好友、中國幸福投資執行董事李嘉琪，將夾萬存於公司上環信德中心招商局大廈辦公室內。

　　今年一月，潘多番要求李交出夾萬和白玉璽，均被拒絕。同月二十九日，潘威脅李的兩名同事交出夾萬密碼和鎖匙，否則解僱他們，兩人只好照做，潘將白玉璽據為己有。
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