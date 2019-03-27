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亞太區競爭力港位列第四

2019-03-27 列印
　　昨日在海南揭幕的博鰲亞洲論壇二○一九年年會，公佈「亞洲競爭力二○一九年度報告」，亞太區三十七個經濟體中，南韓高踞榜首，其次為台灣、新加坡，香港排第四，日本緊隨其後，中國排第九。

　　博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東指出，連續第九年發佈的報告，分別從商業行政效率、基礎設施狀況、整體經濟活力、社會發展水平、人力資本與創新能力五方面，剖析三十七個亞洲、亞太地區經濟體前一年度的經濟競爭力具體表現。

　　報告又指出，作為世界上最開放的經濟體之一的香港，擁高效、穩定和值得信賴的營商制度和金融市場，基礎設施狀況發達，可是香港在人力資本與創新能力方面相對較弱，影響了排名。

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