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﻿美股中段升180點

2019-03-27 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二五六九七點，升一百八十點；納指則報七七○一點，升六十四點。滙控美國預託證券價格見六十三點五九港元，跌零點三一港元；騰訊則見三百五十二點六五港元，升一點二五港元。

  紐約期金報每盎司一千三百一十四點五美元，跌八點一美元；紐約期油則報每桶六十點○二美元，升一點二美元。
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