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猛撼平治房車 司機不適送院 ﻿電動車剷行人路﻿﻿撞傷三途人﻿

2019-03-27 列印
■三名途人走避不及遭撞傷倒地。
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　　昨午二時許，旺角亞皆老街與公主道交界發生交通意外，一輛往旺角方向的平治房車與一輛往尖沙咀方向的Tesla電動車相撞，Tesla其後失控剷上行人路，三名途人走避不及遭撞傷倒地，Tesla司機報稱不適，連同三名受傷途人送院治理。

　　據悉，平治房車沿亞皆老街駛往旺角，一輛Tesla突然駛出，橫越亞皆老街，結果平治撞向Tesla車尾。Tesla繼而失控撞向鐵欄，剷上行人路撞毀電箱，三名途人走避不及遭撞傷倒地，途人見狀報警求助。

　　現場消息指，有三名女途人受傷，其中一名傷者為婆婆，Tesla司機報稱不適，所有傷者清醒，由救護車送院治理。而平治司機則沒有受傷，在場協助警方調查。

  據悉，平治司機聲稱事發時路段為綠色交通燈號，懷疑有人衝燈肇禍。

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