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違空置稅例可罰十萬及監禁

2019-03-27 列印
　　下月一日立法會將討論落實一手住宅單位空置稅。運輸及房屋局向立法會房屋事務委員會提交文件，如果一手私人住宅單位獲發佔用許可證達十二個月，而未有出售，或未按市價出租超過六個月，要交空置稅，金額相當於單位應課差餉租值的兩倍。局方建議，如果發展商將單位轉售關聯公司，仍要繳付空置稅。

　　局方建議，發展商須每年向差餉物業估價署申報單位狀況，如有需要，估價署可要求發展商提交文件，若無申報或提交資料，一經定罪，可被罰款二萬五千元；若涉虛假陳述，可判罰款十萬元和監禁一年。為使差估署和業界有充足時間準備，建議草案在立法會通過後，刊憲三個月才實施。

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