局方建議，發展商須每年向差餉物業估價署申報單位狀況，如有需要，估價署可要求發展商提交文件，若無申報或提交資料，一經定罪，可被罰款二萬五千元；若涉虛假陳述，可判罰款十萬元和監禁一年。為使差估署和業界有充足時間準備，建議草案在立法會通過後，刊憲三個月才實施。
違空置稅例可罰十萬及監禁
局方建議，發展商須每年向差餉物業估價署申報單位狀況，如有需要，估價署可要求發展商提交文件，若無申報或提交資料，一經定罪，可被罰款二萬五千元；若涉虛假陳述，可判罰款十萬元和監禁一年。為使差估署和業界有充足時間準備，建議草案在立法會通過後，刊憲三個月才實施。
沙中線調查報告：紅磡站安全
港鐵沙中紅磡站被揭大量工程問題，調查委員會向特首林鄭月娥提交中期報告。委員會裁定紅磡站擴建部份連續牆及月台層板工程，並沒有按合約規定施工，但認為仍屬安全，毋須重建或加固。港鐵對調查結果表示歡迎，又稱對...
2019-03-27
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將加強多邊機制合作 習近平訪法簽3500億商務協議
國家主席習近平由法國南部尼斯轉到巴黎，法國總統馬克龍在凱旋門為他舉行歡迎儀式。兩人之後在愛麗舍宮舉行正式會談，會後見證兩國簽署十五項雙邊及經貿合作協議，總值約四百億歐羅（約三千五百億港元）。 法國總統辦公室發聲明指，隸屬中國民用航空局的央企中國航空器材集團有限公司，同意向空中巴士購買三百架飛機，總值約三百億歐羅，當中二百九十架屬於A320系列，十架屬於A350系列。兩國亦簽署十五項雙邊及經貿合作協議，當中包括容許法國的雞肉進口中國，以及由法國公司在中國水域建設一個海上風力發電場等。 馬克龍和習近平發表聯合講話指，有關的交易在當前背景下，是向前邁出的重要一步和積極信號，又指中...
2019-03-27
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三內閣成員投下支持票 英下議院奪走脫歐主導權
英國國會下議院周一繼續辯論脫歐進程，並通過一項修訂案，成功從首相文翠珊政府手上奪取脫歐進程主導權，要求各黨派議員辯論各個脫歐方案並作出指示性表決，選出一個獲大多數議員接受的方案及定出落實的時間表。在周一表決期間，文翠珊內閣成員為了投下支持票，有三人宣佈請辭。 這項無約束力的修訂案以三百二十九票對三百零二票獲得通過，對文翠珊和她的政府來說是另一次挫敗。政府表示失望，形容國會這樣做開了一個前所未有的危險先例。 文翠珊原本計劃於周二第三度闖關，把修訂後的脫歐協議草案再度提交到下議院表決，但她較早時承認，爭取不到足夠的票數支持，因此要繼續進行游說，可能要押後至本周稍後才能提交草案。...
2019-03-27
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飽覽開揚景觀 嘉崙臺寬敞大廳優雅明亮
位於大坑的嘉崙臺，外貌時尚簇新，物業坐擁高地勢的優點，大部份單位都可享有極開揚的景觀。是次為大家介紹的放盤，實用面積逾1600方呎，大廳設有一排轉角闊窗，一室光線充足，並可多角度賞景，包括東半山市景，...
2019-03-27
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債息憂慮減 杜指反彈140點
投資者對美債息口倒掛憂慮減輕，美股昨日開市顯著反彈，杜指早段大升240點報25756點 ，納指亦上升76點報7714點。 美國經濟前景有放緩跡象，當地樓市數據亦反映放緩情況，2月新屋動工按月大...
2019-03-27
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大球場友賽傑志 曼城7‧24襲港
曼城七月訪港！雖然新一屆英超亞洲盃無緣在港舉行，但有參賽的曼城昨突傳將順道來港，七月廿四日在大球場友賽傑志。傑志主帥朱志光昨證實消息，透露友賽只差簽約便成事，他更大讚由哥迪奧拿領軍的藍月亮屬當今世上最強球隊之一，這次東來勢必掀起旋風。 英超賽會香港時間昨公佈，新一屆英超亞洲盃七月十七和二十日將在南京和上海上演，並確定由上季英超盟主曼城、紐卡素、韋斯咸和狼隊四支球會角逐。不過，在本地球迷正失望之際，昨突有傳藍月亮在戰畢上述賽事後將順道訪港，大軍將在廿一日到埗，並於廿四日亮相大球場，友賽去季港超冠軍傑志，隨即引起本地球圈熱議。 朱志光：只待簽約落實 對此，朱志光昨接受本...
2019-03-27
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《Art Basel》明開鑼藝術迷大召集
最新一屆《巴塞爾藝術展香港展會2019》（下稱《Art Basel》）雲集三十五個國家合共二百四十二間藝廊，為藝術愛好者、收藏家、藝術工作者等，呈獻著名、新進、實驗性等藝術家的作品，談及今年的新趨勢，...
2019-03-27
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特首主禮 翹楚雲集表揚 2018年傑出領袖實至名歸
《星島日報》80周年晚宴暨2018年傑出領袖選舉頒獎典禮，昨晚假香港君悅酒店宴會大禮堂隆重舉行。城中政商猛人、名流巨星紛至祝賀，並一起見證來自五個不同組別的社會翹楚精英，獲頒發「傑出領袖」殊榮。 星島...
2019-03-27
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社論——為外傭打針 防麻疹擴散
麻疹來勢洶洶，有傳染病學家警告繼機場爆發小型疫情，估計第二波傳播在一、兩周後出現，本報社論日前已要求當局加快抗疫，以免病毒擴散至社區，導致更多爆發，但抗疫重點的注射疫苖行動，進度不但不理想，比澳門相去甚遠。港府不能龜速辦事，必須在復活節之前加緊為有需要人士和外傭打針。 機場最早出現麻疹個案，當局設立兩個疫苖注射站，並以輪籌方式為在機場未有抗疫力的工作人員注射，但籌一早搶空，只有千多人打了針。民航工會指出，有二萬人在機場執勤，兩個注射站不足以應付需求，加上不少員工輪更工作，難以在辦公時間取籌，引起不滿，其後當局才開設晚上打針服務。由於機場人流多，必須堵截病毒交叉感染，當局有需...
2019-03-27
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頭號目標——鵲橋飛渡有力出冷
第二場四班一六五○米。單看「鵲橋飛渡」近幾仗的走勢，縱使今次可降落四班出戰，伸算也無太大優勢，所以即使強配莫雷拉，但在一向利內疊的谷草C+3欄排了個十一檔之下，隔晚仍有十幾倍好分頭。然而，此駒今仗因應排外檔起步，料有轉換跑法的變數，若相信此改變能帶來正面效果，則十幾倍便頗為值博了。 「鵲橋飛渡」近仗跑谷草中距離，無論是排內檔或外檔，早段都會盡量跟前甚至放頭，而因為其季內取勝一役也是跟前走，本來也無可厚非。不過，翻看此駒上季尾在793場次跑第四一役，在留前鬥後之下，末段追勢雖不及今季再取得兩捷的「南莊加寶」，但最終追至只負個多身位，表現其實一點不差；到今季195場次跑三班一六...
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