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﻿蔬菜批發市場大火﻿﻿黑煙沖天﻿

2019-03-27 列印
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　　昨夜凌晨約一時，長沙灣荔枝角道蔬菜批發市場對開發生火警，火勢猛烈，黑煙沖天（見圖）。消防接報到場灌救，事件中無人受傷。

　　事發在長沙灣荔枝角道蔬菜批發市場對開，一批擺放在行人路的發泡膠箱突然起火焚燒，火勢猛烈，濃煙捲至半空。一部停泊在附近的貨車險被波及，途人見狀報警。消防趕至開喉將火撲滅，事件中無人受傷。

逾千發泡膠箱焚毀

　　附近一個地盤的部份圍板被火熏黑。據悉，被燒毀的發泡膠箱約有逾千個，菜販用作運輸用途。

　　消防正調查起火原因，初步相信並無可疑。

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