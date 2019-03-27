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消防總隊目遺屬質疑隊員有繩索不用

2019-03-27 列印
　　消防總隊目邱少明前年三月凌晨在馬鞍山吊手岩執勤時，墮崖殉職，死因研訊昨續。死者家屬分別斥兩名當晚有份參與搜救行動的消防員，「點解你哋既然有繩索唔用咁笨！綁好條繩先行，好過喺度爬吓爬吓。」

　　搜救隊伍成員、當天擔任高空拯救隊隊員的高級消防隊長方齊全庭上以「明總」稱呼死者，當天另一名成員李偉明凌晨五時許懷疑死者墮崖，後發現死者躺在崖下，遂召集全隊到意外地點，輪流為死者施救，但已無反應。待至早上，「大搶救隊」趕到，繼續施救，但死者已無生命跡象。

　　方續稱，飛行服務隊早上嘗試救死者，但無法鎖定位置。隊員要搬死者到較低的高度，直升機才將死者吊離現場。

　　死因裁判官詢問方與另一名同隊員張錦全：「當日人手、配備是否充足？」兩人異口同聲地回答：「是」。

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