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麵包店濫發膠袋　政府宜收緊豁免

2019-03-27 列印
■綠惜地球促政府收緊麵包膠袋豁免。
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　　膠袋徵費實施近十年，綠惜地球近日調查了十二間麵包店，紀錄六百八十五位顧客購買一千一百六十三個麵包的消費行為，發現濫發膠袋問題嚴重，包括有顧客買八個獨立包裝麵包，店員卻用三個購物膠袋盛載，即一次購物共用上十一個膠袋。

  調查又發現，有賣獨立平口袋麵包的商舖，為每個麵包平均發出一點四個膠袋，促請政府檢討膠袋徵費計劃，收緊麵包膠袋的豁免安排。

　　環境局局長黃錦星表示，今年內會檢討膠袋徵費水平及豁免徵費範圍。
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