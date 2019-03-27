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泰小狗遭人道毀滅 漁署：下次停一停諗一諗

2019-03-27 列印
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　　日前一隻從泰國誤闖貨船的小狗Heaven抵港後，不足二十四小時就被漁護署人道毁滅，在網絡引起市民熱烈關注之餘，日前更有市民以遊行方式以示抗議。

　　漁護署的facebook專頁回應事件，稱「我們遇到同類個案，都會停一停，諗一諗，唔會以相同方式處理。」不少網民拒絕接受講法，反問無同類個案就可以當藉口殺一條生命。

　　漁護署指，「呢次情況特殊，無同類個案參考，我們已經檢視海外走失動物抵港後嘅處理方式，保障公共衞生及本地動物健康之餘，同時考慮動物、主人等方面需要。」

　　不少網民拒絕接受講法，「無同類個案就可以當藉口殺一條生命？你哋班人先係瘋狗！」、「從未有同類事件發生更加應該用時間去認真考慮如何處理。」



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