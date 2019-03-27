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中大研治肺癌達至「無創」

2019-03-27 列印
■中大團隊加入「經氣管微波消融術」，治肺癌達至「無創」。
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　　香港中文大學醫學院的胸腔外科團隊本月初完成亞太區首宗利用混合手術室「經氣管微波消融術」，令肺癌治療達至「無創」。團隊加入最新的「經氣管微波消融術」，準確地經過支氣管鏡將消融探頭帶到肺癌組織位置，破壞病變組織。

　　與肺癌手術相比，這個治療方法不會在病人身上留有疤痕，亦可將因治療而引發的其他問題減至最少。團隊至今已成功替三名肺癌病人進行此治療，全部病人沒有出現併發症，並可在留醫一至兩日後出院。手術需時約十至二十分鐘，翌日病人術後便可出院。

　　中大醫學院外科學系心胸外科組副教授吳士衡醫生說：「經氣管微波消融術亦有機會為正接受化療和電療的較嚴重肺癌病人，達至局部控制的良好效果，期望能進行更多臨牀研究，以確定消融術的其他潛在效益。」

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