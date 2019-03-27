﻿涉偷拍女子洗澡﻿ ﻿遊雪梨港男被捕﻿

第二場四班一六五○米。單看「鵲橋飛渡」近幾仗的走勢，縱使今次可降落四班出戰，伸算也無太大優勢，所以即使強配莫雷拉，但在一向利內疊的谷草C+3欄排了個十一檔之下，隔晚仍有十幾倍好分頭。然而，此駒今仗因應排外檔起步，料有轉換跑法的變數，若相信此改變能帶來正面效果，則十幾倍便頗為值博了。 「鵲橋飛渡」近仗跑谷草中距離，無論是排內檔或外檔，早段都會盡量跟前甚至放頭，而因為其季內取勝一役也是跟前走，本來也無可厚非。不過，翻看此駒上季尾在793場次跑第四一役，在留前鬥後之下，末段追勢雖不及今季再取得兩捷的「南莊加寶」，但最終追至只負個多身位，表現其實一點不差；到今季195場次跑三班一六...

2019-03-27