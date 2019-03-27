  • 2019年3月27日 星期三
  • 20º
  • 87%
熱門： 逃犯條例紅磡站三隧分流麻疹何志平

日報新聞 > 港聞

﻿涉偷拍女子洗澡﻿ ﻿遊雪梨港男被捕﻿

2019-03-27 列印
■遊澳香港男遊客涉旅館浴室裝攝錄鏡頭，偷拍法籍女遊客洗澡被捕。網上圖片
Previous Next

　　澳洲雪梨邦迪海灘有旅館發生懷疑香港男子偷拍法國女背包客洗澡事件，浴室一支止汗劑被發現暗裝攝錄鏡頭。該名香港男遊客已被當地警方拘捕，不准保釋。

　　涉事旅館Lamrock Avenue位於澳洲雪梨著名邦迪海灘，被偷拍的二十七歲法國女遊客日前入住旅館的套房，需跟陌生男子共用浴室，她周一晚上洗澡後，發現洗手盆一個洗漱用品袋內一支止汗劑，似暗藏小型攝錄鏡頭。她拍下偷拍裝置的照片後報警。

止汗劑裝攝錄鏡頭

　　警方接報到達現場搜查和調查，拘捕一名懷疑涉案的三十六歲香港男子，在其行李發現儲存裝置及多隻硬碟，內藏其他女子被偷拍的私隱影片。

　　已被控以安裝裝置、改動建築物以偷看或偷拍其他人，及擁有監視裝置作為違法用途罪名，他不准保釋，還柙候審。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd