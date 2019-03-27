  • 2019年3月27日 星期三
  • 20º
  • 87%
熱門： 逃犯條例紅磡站三隧分流麻疹何志平

日報新聞 > 港聞

七巧板助小孩認字

2019-03-27 列印
■傳統遊戲七巧板能評估學生對中英文字形結構辨識的能力。
Previous Next

　　傳統遊戲七巧板原來可測試小孩認字能力。

  浸會大學教育學系學者以七巧板拼圖原理，設計了五款遊戲，邀一百零二位年齡介乎四至五歲的幼稚園學生，進行測試及研究，結果發現七巧板有助識別出認字能力不足的幼童，且協助訓練認字相關能力。

原來七巧板大小不一、形狀不一的七個板塊，能拼中文字形結構，也能拼出二十六個英文字母。

　　浸大學者指研究過程中會將學生在各項遊戲所得的分數記錄，然後與教師對學生學習表現的評估作對比，發現學生在七巧板遊戲中，所得分數與評估成正向關係，而其中一種「描繪七巧板拼圖」遊戲，最能夠評估學生對中英文字形結構辨識的能力。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd