﻿再多五人中招 疫苗缺貨 麻疹針癲價 千八蚊一劑

麻疹疫情持續，本港昨天新增五宗病例，其中一名患者為八個月大男嬰，他曾到泰國，另外三名為機場員工，當中包括快餐店女店員，據悉她接種了兩針疫苗仍然中招。不少未打針的機場員工急急接種疫苗，機場疫苗接種站連日大排長龍。市面疫苗求過於供，個別醫生乘機加價，上周已加至八百元一針，昨天將軍澳一間診所更索價一千八百元一針！



香港國際機場是麻疹爆發重災區，衞生防護中心昨天宣佈新增五宗麻疹個案，令本港今年以來麻疹個案累積至三十宗。新增五宗個案中，一人是八個月大男嬰，他潛伏期曾到泰國，於本月十七日發燒，目前情況穩定。另三名病者為機場人員，令機場爆發個案增至十一宗。 機場三名患者為兩男一女，包括三十一歲港鐵機場站男職員、二十八歲海關人員和二十一歲快餐店女店員。據報，女店員接種兩針疫苗，潛伏期間無外遊依然中招。



女店員已種疫苗仍染病



香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，接種兩針疫苗者，應具有百分之九十七的保護力，但不等如免疫，有部份人或因生物差異而體內無出現抗體，仍可能感染麻疹。



大批機場員工在兩個疫苗注射站排隊輪候打針，累計已有二千九百人接受注射，機場現時有二萬多人工作。衞生署料每日可為一千三百人次接種。食衞局局長陳肇始稱，機場內私營診所亦會在短期內為員工接種疫苗。



醫管局由下周起，先為高風險部門醫護人員注射，如兒科、婦產科、血液科、臨牀腫瘤科、深切治療部及隔離病房等，衞生署會與麻疹疫苗供應商保持聯繫，確保有足夠疫苗為恒常香港兒童免疫接種計劃下的兒童、機場員工及醫管局醫護人員優先接種。醫管局表示，公立醫院未有麻疹爆發情況，但近日懷疑個案則有上升。



機場每日千三人打針



由於麻疹疫苗需求暴增，供不應求，多間私家診所及醫院缺貨，昨天將軍澳有診所收一千八百元一針，遠高於正常價四、五百元。醫學會副會長鄭志文表示，炒至千八元一針，屬個別情況。另外，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒建議政府，應考慮為家中有孕婦或一歲以下兒童、沒有抗體的外傭優先接種疫苖。