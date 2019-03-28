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【校董校友分享】聖保羅男女中學的全人教育

2019-03-28 列印
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　　被譽為「狀元搖籃」的聖保羅男女中學，究竟有何辦學理念及育人方針，可以持續地培育狀元人才？「Oh!爸媽 」請來校董會主席鄭慕智博士IB 狀潘聞韶，解讀母校的學習文化。詳情https://goo.gl/5WSBvW
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