﻿國泰49.3億收購香港快運﻿﻿ 市民憂日本平機票成絕響﻿

國泰昨日公佈，斥資四十九億三千萬收購香港快運（HK Express）百分之一百股權，交易於今年十二月底或之前完成。收購後，香港快運將繼續以廉航模式獨立運作。不過，有報道引述香港快運大股東兼董事長鍾國頌指有關交易繞過股東，或生變數。
傳大股東反對交易
香港快運獨特的市場定位，包括十二個日本航點，佔該公司全線航點一半。其中七個航點包括廣島、鹿兒島、熊本、長崎、高松、石垣島、宮古，國泰及港龍均無航班直達。收購後，加上國泰八條日本直航航線，兩公司將以十五條日本航線稱霸。國泰、國泰港龍連同香港快運航點總數近二百五十個，佔市場八成。
東瀛遊執行董事兼禢國全稱，多間傳統航空公司如新加坡航空、漢莎航空均設廉航，三跑落成後亦將有更多廉航湧現。但廉航票價不一定平，需視乎其承載率，「如果需求大，航空公司食硬你！」又指不排除國泰收購後將調整赴日航線。有快運乘客擔心國泰將壟斷票價，令廉航變中價航空，或缺乏動力再辦廉航新航線。
香港快運○四年由何鴻燊創立，前身為「港聯航空」，○六年向海南航空出售百分之四十五股權，易名香港快運。一三年轉型為廉航，機隊由三架增至二十四架。香港快運前年客運量逾三百七十九萬人次，截至去年底其權益應佔資產淨值約為十一億。國泰昨日開市價報13.88元，收市報13.34元。