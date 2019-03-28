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美股中段跌137點

2019-03-28 列印
　　美國周三股市下挫，杜指中段報二五五二○點，跌一百三十七點；納指則報七六二一點，跌七十點。滙控美國預託證券價格見六十三點三七港元，跌零點四八港元；騰訊則見三百五十點九二港元，跌三點六八港元。紐約期金報每盎司一千三百零九點七美元，跌五點三美元；紐約期油則報每桶五十九點三五美元，跌零點五九美元。

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