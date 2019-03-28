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新強記遭追討逾2800萬租金

2019-03-28 列印
　　大圍海福花園馳名中餐館，新強記燒鵝乳鴿海鮮酒家昨日遭業主入稟高等法院，指新強記自二〇一五年起拖欠租金逾二千八百五十六萬。業主要求法庭下令新強記償還欠款及馬上交還物業。

　　入稟狀透露，原告強運實業有限公司早於二〇〇二年二月與被告方新強記簽下十年租約，業主以月租四十七萬五千元出租大圍海福花園商場兩間地舖：卅六至四十號，及四十七至五十號。二〇一二年二月，雙方代表同意續租，又將租金金額上調至七十五萬元。一二年至一四年間，業主有時會容許新強記於個別月份繳付較平的租金，新強記有時會依時交租。

　　入稟狀續指，自二〇一五年三月起，新強記便一直欠租。雖新強記曾分別於同年五月和本年三月繳付一百五十萬和七百三十四萬給業主，但至今仍拖欠逾二千八百五十六萬元。

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