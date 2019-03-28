﻿曾否認涉事 後改口致歉﻿ ﻿藝員郭子豪涉酒駕被捕﻿

憑電視劇《跳躍生命線》飾演救護員而為觀眾認識的藝員郭子豪，涉嫌酒駕被捕。警方交通部昨凌晨在尖沙咀展開打擊酒後駕駛行動，期間郭駕駛私家車被截查，疑被驗出酒精含量逾一倍，即時被捕，他報稱不適，被送院治理。其後他一度否認涉事，不久公開道歉，稱自己一度思想混亂，不知如何回應傳媒。



昨凌晨零時許，警方交通部在尖沙咀麼地道與梳士巴利道交界展開打擊酒後駕駛行動，要求駕駛人士接受隨機呼氣測試。期間二十七歲的無線電視藝員郭子豪駕駛一輛落地僅四個月、掛上自訂車牌的韓國製私家車駛至，被警員截查。



酒精測試超標逾倍



郭接受酒精呼氣測試時，疑被驗出酒精含量近五十微克，比法例上限超逾一倍。警員經初步調查後，以涉嫌酒後駕駛將他拘捕。他稱不適，後戴上口罩及鴨舌帽送院治理，約一小時後登乘警車返署，郭其後獲准保釋候查，須於五月上旬向警方報到。



他昨晨接受傳媒查詢時，起初否認自己涉及酒駕而被捕，並訛稱自己身處寓所，整晚沒有駕駛私家車。直至下午，他又改口，稱為事件道歉，形容自己當時思緒混亂，不想家人擔心，故未細想便回答，承諾日後會安全駕駛。



郭子豪，洋名Arnold，二○一四年底加入無線，去年參加健美比賽奪冠，成為首個在健美比賽中獲取冠軍的香港藝人，其健碩體形，換來港版「阿諾舒華辛力加」美譽，又被稱為「大隻仔」。



生於富裕家庭，父親經營時裝貿易生意，留學英國修讀機械工程系，於二○一二年回港後曾當模特兒，亦任職私人健身教練及開設獨立製作公司，拍攝微電影及廣告等，在電視劇《親親我好媽》及《跳躍生命線》中的表現大獲讚賞。



