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澳門高官被揭發 借公幹與情婦外遊

2019-03-28 列印
■澳門揭發有高官借外訪，與情婦出遊。
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　　澳門廉政公署發表二○一八年工作報告披露部份偵破的案件，包括兩宗部門高層涉嫌濫用職權、假公濟私，涉及澳門環保局及澳門政府駐京辦，顯示公職人員的遵紀守法和道德操守有待加強。

　　廉署接獲舉報，發現環保局一名前高層涉嫌以權謀私，與一名長期保持婚外情情侶關係的女同事多次以公幹為名，安排一同外訪，包括到葡萄牙公幹，不僅公幹內容與女同事無關，更在沒公務需要下，特意延後行程。

　　另外，一名居於駐京辦的高層涉多年來一直申請並收取全額駐外津貼，將駐京辦的兩間辦公室作留宿，並用公帑加裝淋浴、熱水器、洗衣機及乾衣機等日常生活設備供自己使用。

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