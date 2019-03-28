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一國兩制中心倡發展「橋頭經濟」

2019-03-28 列印
　　一國兩制研究中心一直對港珠澳大橋都有持續研究，近日建議發展「橋頭經濟」把大橋流量提高至最大，倡開放所有中港牌車輛都可使用大橋，以及香港私家車經簡單預約便可用大橋駕車進入內地。

　　 「橋頭經濟」指利用大型交通樞紐所在的位置吸引資源聚集，香港的橋頭區內有口岸人工島、機場、機場北商業區、亞洲博覽館、以及東涌新市鎮等多個策略性平台，可以產生經濟協同效應，但現時卻零散發展，欠缺規劃和配套。

　　研究建議要最大程度釋放大橋的使用流量，應分階段開放讓更多香港車輛便捷使用大橋；同時，為三地車輛提供「泊車轉乘」計劃，盡快讓所有粵港「兩地牌」車及已登記的香港「單牌」車都可以使用大橋。

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